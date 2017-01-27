Россияне проведут голосование за туристический бренд страны

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Окончательный вариант туристического бренда России среди версий, которые представили ведущие стратеги и дизайнеры из брендинговых агентств с мировыми именами, будет принят всенародным голосованием, сообщила РИА Новости в пятницу начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева.

В пятницу российские дизайнеры представили на предпоказе 25 концепций, участвующих в конкурсе по выбору официального туристического бренда РФ. После окончательного отбора на всенародное голосование будут выставлены три лучших проекта, из которых только один будет представлять Россию как туристическое направление.

"Сегодня мы видим практические результаты работы ведущих стратегов и дизайнеров из брендинговых агентств с мировыми именами. Их работы в ближайшее время поступят на суд экспертного совета и авторитетного жюри конкурса, которые отберут лучшие. Окончательный вариант будет выбран путём всенародного голосования", — сказала Сергеева.

"Туристический бренд страны – это ценнейший нематериальный актив, залог её конкурентоспособности как места отдыха и путешествий. Инициатива Ростуризма по разработке туристического бренда России получила широкую поддержку со стороны неравнодушной общественности и профессионального сообщества в сфере брендинга, которое активно включилось в работу на принципах социальной ответственности бизнеса", — пояснила она.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что итоги конкурса по выбору официального туристического бренда России объявят в марте 2017 года, в работе над проектом приняли участие ведущие брендинговые компании страны.

Источник: ria.ru