Сергей Галицкий: «Академия движется в правильном направлении и будет продолжать развитие»

/Спорт и туризм/

Основатель и президент ФК «Краснодар» дал клубной пресс-службе интервью, в котором оценил успехи Академии «горожан» в завершившемся году и рассказал о ее перспективах в году наступившем.

- Сергей Николаевич, на первом зимнем сборе команды, проходившем в ОАЭ, хорошо зарекомендовали себя воспитанники клубной Академии, в особенности это касается полузащитника Ильи Жигулева.

- Да, главный тренер Игорь Шалимов сказал мне, что он готов взять его в первую команду. По контракту Жигулев должен был до конца нынешнего сезона играть в «Миласми», но молдавский клуб пошел нам на встречу и отпустил Илью сейчас. Завтра он отправится с «Краснодаром» в Испанию, а по окончании сбора клуб подпишет с ним полноценный контракт как с игроком основной обоймы.

Для нас это знаковый момент, так как Жигулев станет первым воспитанником нашей клубной Академии, который на постоянной основе вольется в первую команду. Футбольному клубу «Краснодару» только 9 лет, а клубной Академии нет еще и 8-ми – самый первый набор в нее мы сделали в середине 2009 года, когда еще не было всей той инфраструктуры, которая имеется сейчас, и Жигулев как раз их этого первого набора. Откровенно говоря, мы всерьез не рассчитывали на ребят 1995-1998 годов рождения, поскольку их количество было небольшим, и они в силу своего возраста не могли пройти полный курс обучения. Но очень рады, что Илья сумел себя проявить. Приятно, что прогрессируют и другие наши воспитанники – помимо Жигулева в Испанию поедет еще несколько человек из Академии. Кроме того, мы пристально следим и за ребятами, уже закончившими Академию и находящимися в аренде в других клубах – в частности за Олегом Ланиным, который является твердым игроком стартового состава красноярского «Енисея» и борется со своим клубом за высокие места в ФНЛ.

- А что можете сказать о тех ребятах, которые продолжают обучение в Академии?

- В этом году состоялся настоящий прорыв – наша команда 1999 года рождения стала первой в Академии, выигравшей Чемпионат России по своему году, а затем еще и завоевала Кубок РФС. В состав сборной России 1999 года рождения регулярно вызываются 7-8 наших ребят. В конце прошлого года эту сборную наш тренер Мурад Мусаев повез на престижный турнир во Францию. 8 наших воспитанников выходили на поле во всех матчах, команда сыграла вничью с хозяевами соревнований французами и обыграла сильные сборные Уругвая и Румынии. По-моему, это впечатляющий показатель уровня подготовки юных футболистов этого возраста.

Четыре команды старших возрастов нашей Академии, 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения, вышли в финальные стадии Чемпионата России по своим возрастам, матчи которых пройдут весной и летом. Мы с большим оптимизмом смотрим на их будущие выступления в финалах и рассчитываем на высокие результаты как минимум в трех возрастных категориях.

Еще один важный момент, который хотелось бы отметить – это тренеры школы. Поначалу у нас работало определенное количество иностранных специалистов, но сейчас остался только один – главный тренер Академии серб Александр Марьянович. Все остальные 139 тренеров, а также менеджеры и управленцы – это наши российские специалисты, которых мы вырастили, обучили. Они живут в Краснодарском крае, на сегодняшний день полностью соответствуют своим должностям и готовы выполнять возложенные на них задачи. Так что, мне кажется, мы движемся в правильном направлении и будем продолжать наращивать инфраструктуру.

- Что под этим подразумеваете?

- Мы заканчиваем строительство еще нескольких полей, и скоро доведем их общее число в Академии до 25-ти. Летом начнем возведение большого стационарного крытого манежа, в котором можно будет зимой проводить серьезные соревнования. Весной открываем новую просторную и современную столовую для воспитанников и персонала площадью несколько тысяч квадратных метров. И, конечно, продолжим, строительство крытых манежей по краю, сделав в этом году упор на город Краснодар. Будем увеличивать количество детей, занимающихся в нашей базовой школе. Понятно, что все они профессиональными футболистами не станут, но, во-первых, мы хотим, чтобы мальчишки приобщились к спорту и полюбили футбол, а во-вторых, чем больше детей будет заниматься в нашей школе, тем больше шансов, что себя сумеют проявить новые таланты.

- Продолжится ли практика участия команд Академии в международных турнирах и турне?

- Да, безусловно, у нас запланирована на этот год очень серьезная международная программа. Подыскиваем для ребят турниры хорошего уровня и рассчитываем, что каждый из возрастов съездит за границу хотя бы раз. Мы уже успели сделать себе определенное имя на международной арене, и будем продолжать развиваться в этом направлении.

Источник: fckrasnodar.ru