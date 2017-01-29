Курс валют
60.32
64.34
/Спорт и туризм/

Россияне завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию

Российские фигуристы завоевали на завершившемся в чешской Остраве чемпионате Европы шесть медалей – по два золота, серебра и бронзы.

Победителями соревнований стали Евгения Медведева у женщин и спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. У мужчин серебро в активе Максима Ковтуна, бронза – у Михаила Коляды. В одиночных соревнованиях среди женщин второй стала Анна Погорилая. В танцах на льду третье место у Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

Россия регулярно выигрывает медальный зачет на чемпионатах Европы по фигурному катанию. В 2016 году российские фигуристки завоевали семь медалей, в 2015-м — девять. Наименее удачным за последние годы стало выступление на чемпионате 2011 года — там россияне выиграли всего три медали, среди которых не было золотой.

Источник: rsport.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 96 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Главное событие недели - Телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом

84 года назад состоялось роковое назначение Гитлера на пост рейхсканцлера Германии

Волейболистки краснодарского «Динамо» бойкотируют матч ЧР в Казани

В Госдуме предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

В Дагестане из плена вербовщика освободили 16-летнюю школьницу