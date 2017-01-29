В Госдуме предложили штрафовать катающихся по диким снежным склонам

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В комитете по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи предлагают штрафовать экстремалов, катающихся по диким горным склонам. Поводом послужила трагедия в Мурманской области, когда 11 человек, передвигаясь по необорудованной трассе, попали под лавину.

Член фракции «Единая Россия» Марат Бариев выступил с инициативой ввести денежные штрафы за катание по диким склонам. Вопрос обсудят в марте на парламентских слушаниях, рассказал депутат RT. Однако, по словам Бариева, ещё неясно, каким образом будут отслеживаться нарушения.

«Нужно принять определённые меры. Нельзя допустить, чтобы любители экстрима подвергали свою жизнь опасности. Размер штрафа пока не установлен. Он будет обсуждаться на парламентских слушаниях, посвящённых развитию туризма в России.»

До сих пор катание по необорудованным склонам не наказывалось. Решение ввести штрафы появилось в связи с трагедией, случившейся 22 января в Мурманской области вблизи озера Вудъявр. Тогда 11 туристов из Архангельска попали под лавину. Они передвигались на снегоходах по необорудованному склону Хибин без помощи туроператоров и гидов. Два человека погибли, один получил ранения.

Источник: russian.rt.com