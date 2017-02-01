ГК «Кубань» встретит ижевский «Университет»

/Спорт и туризм/

ГК «Кубань» на своей площадке примет ижевский «Университет». Соперник «желто-зеленых» — один из аутсайдеров чемпионата. На данный момент удмуртская команда занимает десятую строчку.

В этом сезоне «Университет» уже провел 13 встреч, лишь в двух из них команда одержала победу и однажды сыграла вничью. Краснодарки провели 11 матчей, в восьми обыграли соперников, в трех уступили. Сейчас «желто-зеленые» расположились на четвертой строчке чемпионата страны. Краснодарки — фавориты матча и настроены только на победу.

«Настрой может быть только один, надо играть на победу всегда. Этот матч нам очень нужен, можно проверить себя перед игрой с Венгрией», — сказала игрок ГК «Кубань» Ирина Антонова.

«Безусловно, команда будет бороться, они не будут просто так отдавать нам победу, будут цепляться. Настрой выиграть и наработать какие-то схемы, которые в дальнейшем будем применять с более сильным соперником, то есть с Венгрией», — отметила игрок ГК «Кубань» Юлия Наливко.

С венгерской командой «Альба Фехервар» «Кубань» на выезде сыграет 4 февраля. Победа в игре обеспечит «желто-зеленым» досрочный выход в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации.

Источник: kuban24.tv