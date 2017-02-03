На Кубани пройдут чемпионат и первенство по чирлидингу

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В Краснодаре 5 февраля пройдут чемпионат и первенство края по чирлидингу.

В мероприятии в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» примут участие более 30 команд из разных районов края. Соревнования включают элементы шоу, танца, гимнастики и акробатики.

«Чирлидинг делится на два направления: спортивные соревнования по правилам, утвержденным Минспортом в определенных номинациях, и выступления команд чирлидеров в качестве группы поддержки для других видов спорта. Мы уполномочены проводить не только краевые, региональные, но и российские соревнования», — пояснил президент федерации чирлидинга Краснодарского края Светлана Галицкая.

Соревнования пройдут в нескольких возрастных категориях: дети пяти-шести лет, семи-восьми лет, 8-11 лет, юниоры 12-16 лет, взрослые от 16 лет, сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Источник: kuban24.tv