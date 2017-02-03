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В Краснодаре стартовали открытые краевые соревнования по плаванию

В Краснодаре 3 февраля начались открытые краевые соревнования по плаванию на призы двукратного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта Любови Русановой.

Это традиционный турнир. За медали будут бороться 320 спортсменов в возрасте до 18 лет. Соревнования проходят в краснодарском Центре плавания.

Имена всех победителей и призеров станут известны 4 февраля.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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