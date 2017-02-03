Хакеры раскрыли переписку МОК и Макларена по делу о допинге в российском спорте

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Хакерская группировка Fancy Bears раскрыла переписку Международного олимпийского комитета (МОК) и независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

Хакеры добыли письмо, в котором МОК просит Макларена предоставить доказательства обвинения лиц, упомянутых в докладах о допинговых махинациях в российском спорте.

В обращении упоминаются 16 россиян, фигурирующих в первой и второй частях доклада эксперта ВАДА. У МОК не возникло вопросов только по экс-главе Всероссийской федерации легкой атлетики Валентину Балахничеву и бывшему руководителю медкомиссии ВФЛА Сергею Португалову.

В комитете отметили, что доклад базируется только на устных показаниях информатора ВАДА и бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По мнению МОК, вторая часть доклада, опубликованная в декабре 2016 года, содержит слишком мало доказательств неспортивного поведния нескольких фигурантов дела.

Комитет также запросил материалы, подтверждающие создание Родченковым анаболического коктейля.

Во второй части доклада независимой комиссии ВАДА утверждалось, что более 1 тыс. российских спортсменов причастны к допингу. Адвокат отстраненных российских лыжников нашел ряд ошибок в докладе Макларена, которые могут повлиять на результаты рассделования.

Источник: yuga.ru