«Локомотив-Кубань» выиграл матч у «Нижним Новгородом»

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 4 февраля обыграл «Нижний Новгород».

Матч Единой лиги ВТБ прошел в «Баскет-холле». Начало встречи было задержано на 1 час 30 минут по техническим причинам.

Первая четверть закончилась со счетом 20:26 в пользу гостей. На большой перерыв команды ушли при счете 39:47.

Третья четверть завершилась преимуществом «Нижнего Новгорода» — 59:62. Однако в заключительном отрезке игры «Локо» удалось вырваться вперед и стать лидером встречи. Итог матча — 88:75.

Самым результативным игроком «красно-зеленых» стал Кевин Джонс. Он набрал 20 очков.

Источник: kuban24.tv