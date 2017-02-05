ГК «Кубань» досрочно вышел плей-офф Кубка ЕГФ

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ГК «Кубань» 4 февраля обыграв «Альбу Фехервар» досрочно завоевал путевку в плей-офф Кубка ЕГФ.

Матч приходил в Венгрии. «Кубань» открыла счет в своей первой же атаке, однако затем хозяева площадки забросили пять мячей в ворота «желто-зеленых». К середине первого тайма кубанским спортсменкам удалось стабилизировать игру, команды ушли на перерыв при счете 11:11.

Во втором тайме гостям удалось выйти вперед — 19:20. В третьем отрезке матча «Кубань» завладела инициативой и разгромила соперников. Итоговый счет – 24:31.

Благодаря победе кубанские гандболистки досрочно выходят в плей-офф Кубка ЕГФ. Следующий матч ГК «Кубань» проведет в Краснодаре, 12 февраля против «Бреста». Команды разыграют первое место в группе, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: kuban24.tv