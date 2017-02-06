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ФК «Краснодар» проиграл чешской «Славии»

ФК «Краснодар» 5 февраля на сборах в Испании в товарищеском матче проиграл «Славии» из Праги.

Счет во встрече открыла чешская команда. На 7-й минуте ворота горожан поразил нападающий Милан Шкода. На 19-й минуте игры «Славия» увеличила преимущество, забив второй мяч. Отличился при розыгрыше стандарта защитник Саймон Дели.

На 43-й минуте горожанам удалось отыграть один мяч — пенальти реализовал защитник Андреас Гранквист.

Во втором тайме команды провели несколько атак, но счет не изменился — 1:2, сообщает пресс-служба клуба.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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