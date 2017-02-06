Гандболистки «Кубани» переиграли «Фехервар» и досрочно вышли в плей-офф Кубка ЕГФ

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Женский ГК «Кубань» одержал победу над венгерским клубом «Альба Фехервар» в матче 5-го тура группового этапа Кубка ЕГФ.

Встреча, прошедшая 5 февраля в Секешфехерваре, закончилась со счетом 31:24 в пользу краснодарок.

Благодаря победе, которая стала для «Кубани» четвертой в пяти матчах, клуб досрочно вышел в плей-офф Кубка ЕГФ.

В следующем матче 12 февраля подопечные Евгения Трефилова дома примут французский «Брест». Команды разыграют первое место в группе.

Источник: yuga.ru