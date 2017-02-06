/Спорт и туризм/
Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличили на 19,1 млрд рублей
Правительство РФ в феврале увеличило расходы на подготовку к проведению ЧМ-2018 по футболу на 19,1 млрд рублей.
Соответствующее постановление было опубликовано 6 февраля на официальном портале правовой информации. Согласно документу, расходы на реализацию программы подготовки к турниру увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.
В постановлении указано, что 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн — из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн — юридическими лицами.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Спорт и туризм