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/Спорт и туризм/

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличили на 19,1 млрд рублей

Правительство РФ в феврале увеличило расходы на подготовку к проведению ЧМ-2018 по футболу на 19,1 млрд рублей.

Соответствующее постановление было опубликовано 6 февраля на официальном портале правовой информации. Согласно документу, расходы на реализацию программы подготовки к турниру увеличились с 619 млрд 670,5 млн до 638 млрд 842,6 млн рублей.

В постановлении указано, что 350 млрд 451,1 млн будет выделено из федерального бюджета, 92 млрд 212,2 млн — из региональных бюджетов, 196 млрд 179,3 млн — юридическими лицами.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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