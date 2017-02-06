Сочинская теннисистка Веснина поднялась на 15-е место в рейтинге WTA

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Россиянка Елена Веснина улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь она занимает 15-е место, тогда как неделей ранее располагалась строчкой ниже. На 16-е место с 15-го опустилась представительница Швейцарии Тимеа Бачински.

В ведущей двадцатке рейтинга это единственная рокировка.

Возглавляет рейтинг, как и неделю назад Серена Уильямс (США), а в первой десятке также присутствуют Ангелик Кербер (Германия), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Доминика Цибулкова (Словакия), Агнешка Радванска (Польша), Гарбин Мугуруза (Испания), Светлана Кузнецова (Россия), Мэдисон Киз (США), Йоханна Конта (Великобритания).

В первой сотне рейтинга, помимо Еесниной и Кузнецовой находятся следующие россиянки: 23.Анастасия Павлюченкова, 28.Дарья Касаткина, 39.Екатерина Макарова, 87.Евгения Родина, 89.Наталья Вихлянцева, 97.Ирина Хромачева.

Источник: interfax.ru