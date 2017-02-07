Кубанские гостиницы вошли в десятку лучших отелей РФ для семейного отдыха

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Гостиничные комплексы Сочи и Анапы заняли семь из десяти первых строчек в рейтинге лучших отелей РФ для семейного отдыха.

Исследование провел интернет-ресурс о путешествиях TripAdvisor. На первом месте списка оказался сочинский отель «Цитрус», который, помимо российского рейтинга, занял 11-ю строчку в списке лучших гостиниц Европы.

По версии сервиса, гостиничные комплексы края также вошли в топ-25 рейтингов отелей с лучшим обслуживанием, лучших гостиниц класса люкс и средств размещения по лучшей цене.

«Лидирующие позиции в рейтингах — это результат профессиональной и слаженной работы, направленной на повышение уровня гостеприимства и качества сервиса на Кубани», — отметил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

По его словам, такие рейтинги являются объективной оценкой мест размещения, так как формируются на основании отзывов туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv