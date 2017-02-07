На ЧМ по бобслею и скелетону в Германии выступят восемь кубанцев

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Восемь кубанских спортсменов в феврале выступят на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который с 13 по 26 февраля пройдет в Кенигзее.

В состав российской сборной попали воспитанники краевого центра подготовки по зимним видам спорта в Сочи. Это пилоты Александр Касьянов, Максим Андрианов, Александра Родионова, разгоняющие Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Юлия Шокшуева, а также скелетонистка Мария Орлова, сообщает пресс-служба краевого министерства спорта и физической культуры.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре 2016 года перенесла чемпионат мира по босблею и скелетону из Сочи в немецкий Кенигзее из-за бойкота некоторых стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение политизированным и необоснованным. Федерация бобслея РФ исключила бойкот ЧМ-2017 из-за переноса его из Сочи. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что перенос бобслейного чемпионата — для Сочи лишь повод принять больше зимних туристов.

Ранее о своем решении не участвовать в чемпионате мира в Сочи заявила сборная Латвии. Бойкот также объявили сборные США и Южной Кореи.

Источник: kuban24.tv