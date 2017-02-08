Ростуризм поддержал инициативу о создании Ассоциации курортных городов

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Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов поддержал идею мэра Сочи Анатолия Пахомова о создании Ассоциации курортных городов России.

Одним из направлений работы Ассоциации станет создание единого турпродукта для путешественников, в том числе иностранных, желающих посетить за одну поездку несколько регионов России.

«Уверен, что деятельность создаваемой Ассоциации курортных городов будет способствовать разработке и реализации новых эффективных решений в части повышения качества обслуживания туристов на российских курортах, совершенствования отечественного турпродукта и популяризации внутрироссийских туристических направлений, как среди россиян, так и среди иностранных граждан», — цитирует Сафонова пресс-служба Ростуризма.

Источник: kuban24.tv