Сборная России по футболу сыграет в Краснодаре с Кот-д'Ивуаром

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На стадионе футбольного клуба «Краснодар» 24 марта пройдет контрольный матч между сборными России и Кот-д’Ивуара.

Время игры объявят позже, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ранее СМИ сообщали, что место проведения встречи между сборными России и Кот-д’Ивуара выбрали с учетом матча, который состоится 28 марта в Сочи.

Российский футбольный союз (РФС) 20 декабря сообщил, что контрольный матч перед Кубком конфедераций сборная России проведет с Бельгией. Этот матч станет первым для сочинской арены «Фишт» после реконструкции. Вице-премьер Виталий Мутко 13 декабря заявил, что это будет главное тестовое соревнование.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» проведут в марте и мае 2017 года.

Источник: kuban24.tv