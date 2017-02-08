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/Спорт и туризм/

Кубанские спортсмены завоевали восемь наград на первенстве России по самбо

Турнир проходил в Перми. За награды боролись более 400 самбистов со всей России.

В команду Кубани на соревнования вошли самбисты из Армавира, Краснодара, Сочи, Анапы и Тихорецкого района. По итогам поединков у представителей региона в активе восемь медалей: четыре «золота», две серебряные награды и две «бронзы».

Как пояснили в краевом министерстве физической культуры и спорта, высокий интерес к соревнованиям объясняется тем, что помимо медалей разыгрывались путевки на международные турниры. Обладатели «золота» отправятся на мировое первенство, а завоевавшие «серебро» – на континентальные соревнования.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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