В Сочи прошло спецгашение марок с талисманом ЧМ-2018

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Торжественная церемония состоялась накануне в почтовых отделениях курорта.

Как сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018, марка с официальным талисманом Чемпиона мира по футболу FIFA 2018 в России™ — волком Забивакой вышла в почтовое обращение тиражом 250 тысяч экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения.

Напомним, в рамках филателистической программы ЧМ-2018 планируется выпустить более 130 видов продукции. Это 58 почтовых марок и 4 почтовых блока, 13 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 34 художественных маркированных конверта, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 70 млн экземпляров.