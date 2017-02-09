Анапский тяжелоатлет завоевал золото на Кубке России

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Тяжелоатлет из Анапы Олег Чен завоевал золотую медаль на Кубке России в Татарстане.

Это первая награда для кубанской сборной на соревнованиях. Чен выступал в весовой категории до 69 кг и стал лучшим в рывке и толчке. Всего он поднял 316 кг, обойдя ближайшего соперника — Кирилла Мусохранова из Москвы — на 29 кг.

Бронзовая медаль досталась представителю Ставрополья Эдуарду Ананяну, его результат — 286 кг.

Всего на Кубке России по тяжелой атлетике выступают 16 кубанцев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv