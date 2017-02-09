ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Мурсию»

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ПБК «Локомотив-Кубань» 8 февраля в последнем матче топ-16 Еврокубка обыграл испанскую «Мурсию».

«Мурсия» начала матч активно, сходу забросив трехочковый с фолом. Защита «Локо» не позволила испанцам вырваться далеко вперед. Первый тайм завершился со счетом 21:17 в пользу «Мурсии».

Вторую четверть гости завершили в свою пользу — 38:40. В третьей четверти обе команды сделали упор на дальние броски. К концу периода преимущество в счете было у краснодарской команды — 59:65.

В начале четвертой четверти «Мурсия» предприняла попытку приблизиться в счете. В целом игра проходила на равных и завершилась в пользу «Локомотива-Кубани» со счетом 77:85.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Марди Коллинс с 20 очками.

Матчи четвертьфинала турнира пройдут с 28 февраля по 8 марта. В четвертьфинале Еврокубка «Локо» сыграет с питерским «Зенитом», сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

Источник: kuban24.tv