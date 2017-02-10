Кондратьев: билеты «с рук» на «Формулу-1» могут быть подделкой

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 10 февраля напомнил, что осталось всего десять дней на то, чтобы купить билеты на «Формулу-1» со скидкой.

«Брать билеты "подешевле, но с рук" — рискованно. В этом случае вы не застрахованы от подделки. Все официальные продажи идут на сайте Гран-при России. Сами "королевские гонки" в Сочи в этом году пройдут 27–30 апреля», — написал глава региона в Telegram.

Продажа билетов Гран-при стартовала 19 января. До 20 февраля будет действовать скидка в 10%. По акции «Возвращайся на Гран-при» для посетителей предыдущих российских этапов скидка составит 15%.

В 2016 году гонка Гран-при России «Формулы-1» прошла в Сочи 1 мая. Соревнования посетили более 150 тыс. человек.

Источник: kuban24.tv