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Кубанский спортсмен завоевал бронзу ЧМ по конькобежному спорту
Спортсмен краснодарского краевого центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Руслан Мурашов стал призером чемпионата мира по конькобежному спорту, проходящем в Южной Корее.
Мурашов, представляющий Россию, отличился в забегах на 500 метров, он пришел третьим с результатом 34,77 секунды и завоевал бронзу. Победа досталась голландцу Яну Смекенсу (34,58), серебро — на счету немца Нико Иля (34,66).
Еще один представитель края — Алексей Есин показал на этой дистанции 19-й результат, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.
Источник: yuga.ru
Категория: Новости / Спорт и туризм