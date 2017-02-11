Кубанский спортсмен завоевал бронзу ЧМ по конькобежному спорту

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Спортсмен краснодарского краевого центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Руслан Мурашов стал призером чемпионата мира по конькобежному спорту, проходящем в Южной Корее.

Мурашов, представляющий Россию, отличился в забегах на 500 метров, он пришел третьим с результатом 34,77 секунды и завоевал бронзу. Победа досталась голландцу Яну Смекенсу (34,58), серебро — на счету немца Нико Иля (34,66).

Еще один представитель края — Алексей Есин показал на этой дистанции 19-й результат, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Кубани.

Источник: yuga.ru