В организации Военных игр в Сочи примут участие более 550 волонтеров

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Более 550 волонтеров будут задействованы в организации III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

Об этом сообщил начальник ЦСКА Михаил Барышев во время рабочей поездки по олимпийским объектам.

«III зимние Всемирные военные игры — это важнейшее историческое событие не только для Вооруженных сил России, но для страны в целом. Это огромный опыт. Я уверен, что это мероприятие станет одним из самых ярких событий в жизни каждого», — сказал Барышев.

На Игры направлено более 30 переводчиков Лингвистического центра Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, которые будут работать с иностранными делегациями. В организации Военных игр задействованы 150 волонтеров города Сочи, каждый из которых владеет иностранным языком.

О своем участии в соревнованиях объявили 26 стран Европы и Азии, в том числе представители армий НАТО, сообщает пресс-центр Всемирных военных игр.

Вход на соревнования будет свободным.

Источник: kuban24.tv