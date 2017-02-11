Курс валют
58.85
62.68
/Спорт и туризм/

«Кубань» проиграла первый матч Кубка ФНЛ против «Тамбова»

Футбольная «Кубань» 11 февраля проиграла «Тамбову» в первом матче розыгрыша Кубка ФНЛ, который стартовал на Кипре.

Счет в матче на 60-й минуте открыл соперник кубанских футболистов Андрей Мурнин. Автором второго гола в ворота «желто-зеленых» на 74-й минуте стал Валерий Сорокин, реализовавший пенальти. Краснодарцы сумели ответить лишь раз – на 79-й минуте Юрий Завезен замкнул прострел у дальней штанги.

Следующий матч «Кубань» проведет 14 февраля против «Шинника», сообщает пресс-служба клуба.

Согласно регламенту, в Кубке ФНЛ участвуют первые 16 команд лиги по итогам первого круга ФОНБЕТ-Первенства России по футболу. Из-за отказа четырех клубов в состав претендентов на трофей попали команды из других лиг, в том числе и представитель ПФЛ «Краснодар-2». 

Всего групп четыре, в каждой из них клубы по разу сыграют друг с другом. Лидеры проведут стыковые игры за право участия в финале. Те, кто займет вторые позиции, будут бороться за остальные места.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Остров на Курилах назвали в честь генерала Деревянко. Он подписал акт о капитуляции Японии

В Минске задержали украинского поэта из-за запрета на въезд в Россию

В Минеральных Водах пьяный мужчина угнал трактор и утопил его в реке

В Краснодаре откроется выставка работ учеников школы Захарченко

В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей