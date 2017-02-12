Глава IBSF: решение лишить Сочи ЧМ по бобслею и скелетону приняли в интересах России

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Глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, что решение о переносе ЧМ-2017 из Сочи не было принято под давлением в связи с многочисленными угрозами бойкота соревнований.

«Мы не принимали решение на основании числа возможных бойкотов. Я принял решение о переносе вместе с моим советом. Это то, для чего я нахожусь на своем посту. Я подумал, что нет необходимости в таких трудностях. Было не самое подходящее время для проведения турнира в Сочи. Это было решение в интересах спорта в целом, а также в интересах России», — сообщил он.

По словам Иво Ферриани, IBSF готова применить самые суровые санкции к Федерации бобслея России вплоть до отстранения, но только при наличии четких доказательств употребления допинга российскими спортсменами. Согласно регламенту IBSF может отстранить национальную федерацию на срок до двух лет, если четыре или более спортсменов нарушили антидопинговые правила в течение одного года, и до четырех лет, если эта цифра достигает восьми и более атлетов.

«У нас есть такое правило. Если у нас будет четкое обоснование, мы это правило применим на 100%. Но я не хочу предпринимать какие-либо шаги, руководствуясь предположениями. Я хочу иметь четкие, объективные доказательства. Мы защищаем права чистых спортсменов, но мы не судьи. Мы можем только следовать правилам. Если у нас будет окончательное подтверждение, что некоторые спортсмены нарушили антидопинговые правила, мы будем применять наши правила на 200%», — цитирует «Р-Спорт» президента IBSF.

Источник: http://vesti-sochi.tv/