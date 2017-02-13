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«Краснодар-2» уступил «Спартаку-2» в первом матче Кубка ФНЛ

Футбольный клуб «Краснодар-2» 12 февраля проиграл московскому «Спартаку-2».

Стартовый матч в рамках Кубка ФНЛ прошел на Кипре.

Первый гол забил игрок «Спартака» Артем Федчук на 36-й минуте первого тайма. Во второй части игры на 58-й мяч в ворота горожан отправил Аяз Гулиев. «Быкам» удалось реализовать один гол на 62-й минуте. Отличился Дмитрий Бакай. Встреча завершилась со счетом 2:1.

После первого тура горожане находится на четвертом месте в группе D, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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