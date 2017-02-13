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ГК «Кубань» победил «Брест» и вышел в четвертьфинал Кубка ЕГФ
Гандбольный клуб «Кубань» 12 февраля дома победил французский «Брест».
Матч заключительного тура группового этапа Кубка ЕГФ состоялся в краснодарском дворце спорта «Олимп».
На перерыв команды ушли со счетом 17:8. Во второй части игры французская команда обыграла «Кубань» — 8:12. Игра завершилась со счетом 25:20.
Победа позволила краснодарской команде набрать десять очков и занять в группе B первое место. Жеребьевка плей-офф Кубка ЕГФ состоится 14 февраля, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Спорт и туризм