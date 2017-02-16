Светлана Ишмуратова рассказала юным биатлонистам о Всемирных военных играх

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В Химках (Московская область) на лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой мастер-класс для юных биатлонистов провела посол III зимних Всемирных военных игр, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова.

Заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом подполковник Светлана Ишмуратова всегда с энтузиазмом проводит мастер-классы с юными спортсменами. Сегодня она впервые провела его на лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой для воспитанников отделения по биатлону Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа по зимним видам спорта». Прославленная спортсменка рассказала юным спортсменам, какие изменения в технике стрельбы могут повысить ее точность, а также дала важный совет, как бороться с предстартовым волнением. Она выразила надежду, что подрастающее поколение биатлонистов пополнит золотой кадровый резерв нашей сборной, принесет новые победы во славу нашей страны.

«Я очень рада, что в настоящий момент такие стадионы строятся в России. Приятно, что эон назван именем Анфисы Резцовой. Она - единственный человек в нашей стране, который завоевал олимпийские медали в двух видах спорта - лыжные гонки и биатлон. Рада тому, что ребята имеют возможность здесь тренироваться и совершенствоваться. На этом стадионе хорошая трасса, все сделано для того, чтобы дети занимались спортом», - отметила Светлана Ишмуратова.

Светлана Ишмуратова охотно поделилась информацией с детьми о самом важном спортивном событии года – III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

Юных биатлонистов интересовало, кто из известных российских стреляющих лыжников выступит в Сочи в составе биатлонной сборной Вооруженных Сил России.

Светлана Ишмуратова подтвердила, что известные спортсмены ЦСКА и сборной России прапорщики Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Максим Цветков, а также младший сержант Татьяна Акимова, после чемпионата мира в Хохфильцене, где они находятся в данный момент, обязательно приедут в Сочи, чтобы принять участия в соревнованиях биатлонистов, которые пройдут в рамках ??? зимних Всемирных военных игр.

` Сильнейшие спортсмены ЦСКА – основа сборной Вооруженных Сил России, перед которой поставлена максимальная задача на Играх в Сочи – одержать победу в командном зачете.

«Мы использовали бесценный опыт Олимпийских игр в Сочи-2014, я уверена, что Всемирные игры военнослужащих пройдут будут зрелищными, яркими и эмоциональными. В Сочи все готово к проведению такого масштабного мероприятия», – подчеркнула на встрече Ишмуратова.

По окончании мастер-класса юные биатлонисты с нескрываемым удовольствием фотографировались с легендарной спортсменкой и наперебой просили автограф на память, а Светлана Ирековна призвала ребят добиваться права выступать за самый сильный армейский Клуб – ЦСКА.

«Биатлонисты – готовые воины, потому что стреляют метко и могут перемещаться на лыжах очень быстро. В таких подготовленных воинах заинтересована Российская Армия, для того, чтобы осуществлялась преемственность поколений в нашем родном Центральном спортивном клубе Армии и росла обороноспособность нашей страны», - отметила Ишмуратова.

Источник: Пресс-центр III зимних Всемирных военных игр – 2017