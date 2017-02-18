Санкт-Петербург присоединился к Эстафете огня III зимних Всемирных военных игр

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17 февраля, в Кронштадте на Якорной площади, расположенной возле Морского собора, состоялась торжественная церемония встречи военно-спортивного огня III зимних Всемирных военных игр.

В мероприятии приняли участие офицеры и матросы Ленинградской военно-морской базы, курсанты Объединенного учебного центра Военно-Морского Флота России, кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, сотрудники филиала ЦСКА (СКА, г.Санкт-Петербург) и представители ведущих средств массовой информации.

Огонь был зажжён 13 февраля на смотровой площадке Калининградского янтарного комбината, мастера которого специально для церемонии изготовили инкрустированную янтарём чашу. Из посёлка Янтарного, где расположен комбинат, огонь был доставлен в Балтийск, откуда военнослужащие Балтии?ского флота отправили лампаду морским путем в Санкт-Петербург.

На Якорной площади Кронштадта моряки в сопровождении роты почетного караула торжественно передали прибывший огонь участникам Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

По окончании церемонии лампаду с огнем провезли по улицам и набережным Кронштадта. На временное хранение в Санкт-Петербурге лампаду поместили в филиале Центрального спортивного клуба Армии на Инженерной улице, откуда уже завтра, 18 февраля, ее отправят в Петропавловскую крепость, где состоится главное торжественное мероприятие – Эстафета военно-спортивного огня III Всемирных военных игр. Праздник начнется в 12.00 на Соборной площади Петропавловской крепости.

Из Санкт-Петербурга огонь отправится в Москву, где в Государственном Кремлёвском дворце во время праздничного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества, пройдёт церемония объединения огня III зимних Всемирных военных. После торжественного слияния единый спортивный огонь отправят в Сочи.

Источник: Пресс-центр III зимних Всемирных военных игр – 2017