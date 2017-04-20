В Кабардинке пройдёт третий ежегодный фестиваль AcroSea

/Спорт и туризм/

AcroSea — третий ежегодный фестиваль — фестиваль-погружение — экстремальный релакс — то о чём мечтаешь.

Парные практики фестиваля учат доверять, откликаться, нести ответственность и достигать баланса как со своим партнёром, так и с миром вокруг. Будем отдыхать, учиться, тренироваться, обмениваться опытом, жить, любить, наслаждаться.

Море. Горы. Новые знакомства. Йога. Танцы. Игры. Веселье.

Самый надёжный фундамент для жизни — это когда счастливы все!

Фестиваль AcroSea — это прекрасная возможность отдохнуть на берегу Чёрного моря, зарядиться новой, свежей энергией и положительными эмоциями на весь предстоящий год и, конечно же, найти новых друзей и единомышленников; для тех, кто желает иметь увлекательную интересную жизнь: открывается миру, стремится к совершенствованию, здоровому образу жизни, творческому созиданию и просто хороший человек :)

В программе фестиваля:

Акро-йога — Андрей Недодин (Санкт-Петербург)

Акро-йога — Александр Лазарев (Нижний Новгород)

Тайский массаж — Вече Слав (Москва)

Командообразование — Георгий Рыков (Краснодар)

Гонг медитация — Эдуард Пахомов (Новороссийск)

Мастер класс по фотографии — Антон Колчин (Новороссийск)

Забавы, игры — Виталий Пелевин (Краснодар)

Утренняя йога — Марина Гусева (Новороссийск)

Боди-Арт — Вече Слав (Москва)



А так же:

Йога с партнёром

Игра «Ангелы»

Тантра - Дэнс вечеринка

Джемы

Чайные посиделки

Другие игры

Все практики на фестивале способствуют раскрытию творческого потенциала и обретению Вселенской гармонии, а следовательно и здоровью души и тела.