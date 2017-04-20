В Кабардинке пройдёт третий ежегодный фестиваль AcroSea
AcroSea — третий ежегодный фестиваль — фестиваль-погружение — экстремальный релакс — то о чём мечтаешь.
Парные практики фестиваля учат доверять, откликаться, нести ответственность и достигать баланса как со своим партнёром, так и с миром вокруг. Будем отдыхать, учиться, тренироваться, обмениваться опытом, жить, любить, наслаждаться.
Море. Горы. Новые знакомства. Йога. Танцы. Игры. Веселье.
Самый надёжный фундамент для жизни — это когда счастливы все!
Фестиваль AcroSea — это прекрасная возможность отдохнуть на берегу Чёрного моря, зарядиться новой, свежей энергией и положительными эмоциями на весь предстоящий год и, конечно же, найти новых друзей и единомышленников; для тех, кто желает иметь увлекательную интересную жизнь: открывается миру, стремится к совершенствованию, здоровому образу жизни, творческому созиданию и просто хороший человек :)
В программе фестиваля:
Акро-йога — Андрей Недодин (Санкт-Петербург)
Акро-йога — Александр Лазарев (Нижний Новгород)
Тайский массаж — Вече Слав (Москва)
Командообразование — Георгий Рыков (Краснодар)
Гонг медитация — Эдуард Пахомов (Новороссийск)
Мастер класс по фотографии — Антон Колчин (Новороссийск)
Забавы, игры — Виталий Пелевин (Краснодар)
Утренняя йога — Марина Гусева (Новороссийск)
Боди-Арт — Вече Слав (Москва)
А так же:
Йога с партнёром
Игра «Ангелы»
Тантра - Дэнс вечеринка
Джемы
Чайные посиделки
Другие игры
Все практики на фестивале способствуют раскрытию творческого потенциала и обретению Вселенской гармонии, а следовательно и здоровью души и тела.
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