С 22 по 29 апреля в акватории Геленджикской бухты пройдут Всероссийские и открытые краевые соревнования по парусному спорту «Весенние старты»

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Город-курорт Геленджик является излюбленным местом яхтсменов, так как погодные условия, ветровая и волновая обстановки дают возможность наиболее продуктивно проводить как тренировочный, так и соревновательный процессы для начинающих гонщиков и профессионалов.

В этот раз участниками соревнований станут более 250 спортсменов в возрасте от 9 до 24 лет из разных субъектов Российской Федерации.

В это же время будут проходить соревнования по парусному спорту в рамках VIII летней Спартакиады учащихся Кубани 2017 года. В них примут участие более 100 спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет из 7 муниципальных образований Краснодарского края.

Соревноваться спортсмены будут в следующих классах яхт: «Оптимист», «Кадет», «Лазер-4.7», «Лазер-Радиал» «Зум-8», «Луч-Радиал», «420», «470», «RS:X», «Techno 6,8», «Лазер», «Луч», «Луч-мини», «29er» и «49er».

Официальное открытие соревнований запланировано на 23 апреля в 11.00.