Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке

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Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова приняли участие в лично-командном первенстве Университета по легкоатлетическому кроссу, организованному преподавателями кафедры физической культуры и воспитания.

В жизни Морского университета всегда найдется время и место для занятий массовым и профессиональным спортом, и это не раз доказывали преподаватели кафедры физической культуры и воспитания и курсанты ГМУ, принося победы и просто занимаясь регулярными тренировками.

В рамках развития массового спорта среди девушек и юношей было организовано лично-командное первенство Университета по легкоатлетическому кроссу да дистанции 1 км (девушки) и 2 км (юноши). Проверить свои силы пришли около 100 курсантов, распределившись на 5 групп. Помня, что помимо личного результата, учитывается и командный, никто из девушек и юношей не сошел с дистанции и добежал до конца.

В ходе упорной борьбы результаты сложились следующим образом:

Командное первенство:

1 место – команда Морского колледжа ГМУ

2 место – 10 рота ГМУ

3 место – 20Д рота ГМУ.

Личное первенство среди девушек:

1 место – Сирота Марина (20Д рота)

2 место – Решитько Евгения (20Д рота)

3 место – Бигун Марина (Морской колледж).

Личное первенство среди юношей:

1 место – Киселев Сергей (7 рота)

2 место – Божезаров Ари ( 10 рота)

3 место – Федосеев Денис (8 рота)