Я бегу, топчу, скользя по гаревой дорожке
Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова приняли участие в лично-командном первенстве Университета по легкоатлетическому кроссу, организованному преподавателями кафедры физической культуры и воспитания.
В жизни Морского университета всегда найдется время и место для занятий массовым и профессиональным спортом, и это не раз доказывали преподаватели кафедры физической культуры и воспитания и курсанты ГМУ, принося победы и просто занимаясь регулярными тренировками.
В рамках развития массового спорта среди девушек и юношей было организовано лично-командное первенство Университета по легкоатлетическому кроссу да дистанции 1 км (девушки) и 2 км (юноши). Проверить свои силы пришли около 100 курсантов, распределившись на 5 групп. Помня, что помимо личного результата, учитывается и командный, никто из девушек и юношей не сошел с дистанции и добежал до конца.
В ходе упорной борьбы результаты сложились следующим образом:
Командное первенство:
1 место – команда Морского колледжа ГМУ
2 место – 10 рота ГМУ
3 место – 20Д рота ГМУ.
Личное первенство среди девушек:
1 место – Сирота Марина (20Д рота)
2 место – Решитько Евгения (20Д рота)
3 место – Бигун Марина (Морской колледж).
Личное первенство среди юношей:
1 место – Киселев Сергей (7 рота)
2 место – Божезаров Ари ( 10 рота)
3 место – Федосеев Денис (8 рота)
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