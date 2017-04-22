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/Спорт и туризм/

Скаковой сезон на Краснодарском ипподроме откроют 22 апреля

22 апреля состоится торжественное открытие сезона на Краснодарском ипподроме.

В программе — 11 скачек с участием 108 племенных лошадей чистокровной верховой, арабской и ахалтекинской пород лошадей ведущих конных заводов Кубани и России.

В 2017 году призовой фонд скачек составит 1 млн 220 тыс. рублей, сообщили краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В ведомстве добавили, что в 2016 году на Краснодарском ипподроме было испытано 369 лошадей, в том числе 306 чистокровной верховой породы.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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