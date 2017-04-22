В Краснодарском крае пройдет этап чемпионата мира по мотокроссу

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В Туапсинском районе Краснодарского края 10 и 11 июня состоятся этап чемпионата мира и чемпионата Европы по мотокроссу.

Мероприятие пройдет на территории ВДЦ «Орленок». Участниками соревнований станут около 400 мотогонщиков из России, Японии, США, Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Африки, Китая и стран Европы.

MXGP/MX2 является основным чемпионатом мира по мотокроссу, который ежегодно проводится по этапной системе в 19 странах мира. Соревнования в России станут десятыми в расписании гонщиков. На Кубань они приедут из Франции, а затем отправятся на Гран-При Италии.

На территории России этап ЧМ по мотокроссу пройдет в третий раз — ранее мотоциклетные соревнования подобного уровня проводились в Московской и Ивановской областях.

Источник: Юга.ру