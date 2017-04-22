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Фигуристка Евгения Медведева третий раз за три месяца побила мировой рекорд
Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд по сумме короткой и произвольной программ. На командном чемпионате мира в Токио россиянка набрала 241,31 балла.
Двукратная чемпионка мира побила свое же достижение, установленное в конце марта на чемпионате мира - 2017 в Финляндии (233,41 балла).
Помимо этого, 17-летняя россиянка обновила свой мировой рекорд в произвольной программе, набрав 160,46 балла. Предыдущее достижение было также установлено на мировом первенстве этого года в Хельсинки (154,40).
Ранее на турнире в Токио Медведева установила мировое достижение в короткой программе (80,85).
Источник: ТАСС
Категория: Новости / Спорт и туризм