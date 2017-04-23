В Краснодаре завершился чемпионат по Историческому Средневековому Бою

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Пока по центру Краснодара маршировали войска в костюмах 19 века, в небольшом зале, на ристалище вышли воины в в облачении тысячелетней давности. В турнире по историческому средневековому бою «Клинок Юга» « приняли участие команды из Ростова, Ставрополя, Воронежа, Твери, Армавира, Новороссийска, Лабинска и Краснодара.

Чемпионат собрал бойцов представляющих раннее и высокое средневековье. Участники боёв вышли на ристалище в доспехах начиная с эпохи Вещего Олега, Вильгельма Завоевателя и заканчивая бронёй в которой Йорки и Ланкастеры резали друг другу глотки.



Исторический Средневековый Бой один из самых молодых контактных видов спорта. По уровню брутальности битва команд в режиме 3*3 заставит поклонников американского футбола взяться за пяльцы.

К огромному сожалению школы Краснодарского края проигнорировали чемпионат. А какая была возможность показать детям учебник истории в живую.



Развеяв мифы, про закованных в броню истуканов. Воин в полном доспехе сохраняет полную подвижность. В чем вы можете убедиться.

Результаты Турнира:

Бои 3х3

1 место - "Стая" , клуб Галицкий Двор Краснодар и Волчья Дружина

2 место - "Фантазер" , ККС.

3 место - Град Креста клуб Берн и Южная Застава

"Раннее средневековье":

1 место Чернов Олег, клуб "Гуллинбурсти".

2 место Плотников Павел, клуб "Южное Княжество".

3 место Радченко Ярослав, клуб "Южное Княжество".

Рейтинг бойцов турнира "Клинок Юга 2017" в номинации "Раннее средневековье":

1. Чернов Олег, клуб "Гуллинбурсти"

6 боёв, 5 побед/1 поражение, 29 очков в личном зачёте.

2. Плотников Павел, клуб "Южное Княжество"

6 боёв, 4 победы/2 поражения, 26 очков в личном зачёте.

3. Радченко Ярослав, клуб "Южное Княжество"

6 боёв, 5 побед/1 поражение, 21 очко в личном зачёте.

4. Иванов Юрий, клуб "Рать"

6 боёв, 3 победы/3 поражения, 24 очка в личном зачёте.

5. Перезва Артём, клуб "Тьмутаракань"

4 боя, 2 победы/2 поражения, 15 очков в личном зачёте.

6. Крикун Василий, клуб "Южное Княжество"

4 боя, 2 победы/2 поражения, 15 очков в личном зачёте.

7. Дубинин Антон, клуб "Южное Княжество"

4 боя, 2 победы/2 поражения, 14 очков в личном зачёте.

8. Хотькин Алексей, клуб "Гуллинбурсти"

4 боя, 2 победы/2 поражения, 14 очков в личном зачёте.

9. Лёвин Илья, клуб "Южное Княжество"

4 боя, 1 победа/3 поражения, 10 очков в личном зачёте.

*В рейтинге учтены бойцы прошедшие четыре общих круговых этапа и финальные бои.

*Исторический средневековый бой (ИСБ) — довольно молодой современный вид спорта, полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья. ИСБ — это полноконтактное сражение на стальном не заточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела (с учётом ограничений, зафиксированных в правилах), разрешены как ударные, так и борцовские приёмы.

В отличие от показательных сражений, часто проводящихся на фестивалях исторической реконструкции средневековья, бои идут в полный контакт, судятся спортивными арбитрами, имеющими специальную подготовку и опыт участия в боях.

Исторический средневековый бой является спортивной составляющей исторической реконструкции средневековья. Бои между спортсменами обычно проводятся на фестивалях исторической реконструкции. Главным состязанием между бойцами, практикующими его, является с недавних пор «Битва Наций», международный чемпионат по историческому средневековому бою.

Основная идея этой составляющей реконструкции — с одной стороны, максимальная соревновательная составляющая для участников, с другой — возможность проверить возможности исторического снаряжения в условиях, максимально приближенных к настоящим боевым. Поэтому для участия в боях требуется снаряжение, точно соответствующее реально существовавшему в истории.

С целью уменьшения травматизма снаряжение перед началом боев тщательно проверяется, оружие изготавливается затупленным.

В отличие от исторического фехтования, исторический средневековый бой берёт очень много от современных видов единоборств, поскольку борцовская техника является его немаловажной составляющей, не только не запрещенной, но и обязательной.