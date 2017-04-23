В Краснодаре завершился чемпионат по Историческому Средневековому Бою
Пока по центру Краснодара маршировали войска в костюмах 19 века, в небольшом зале, на ристалище вышли воины в в облачении тысячелетней давности. В турнире по историческому средневековому бою «Клинок Юга» « приняли участие команды из Ростова, Ставрополя, Воронежа, Твери, Армавира, Новороссийска, Лабинска и Краснодара.
Чемпионат собрал бойцов представляющих раннее и высокое средневековье. Участники боёв вышли на ристалище в доспехах начиная с эпохи Вещего Олега, Вильгельма Завоевателя и заканчивая бронёй в которой Йорки и Ланкастеры резали друг другу глотки.
Исторический Средневековый Бой один из самых молодых контактных видов спорта. По уровню брутальности битва команд в режиме 3*3 заставит поклонников американского футбола взяться за пяльцы.
К огромному сожалению школы Краснодарского края проигнорировали чемпионат. А какая была возможность показать детям учебник истории в живую.
Развеяв мифы, про закованных в броню истуканов. Воин в полном доспехе сохраняет полную подвижность. В чем вы можете убедиться.
Результаты Турнира:
Бои 3х3
1 место - "Стая" , клуб Галицкий Двор Краснодар и Волчья Дружина
2 место - "Фантазер" , ККС.
3 место - Град Креста клуб Берн и Южная Застава
"Раннее средневековье":
1 место Чернов Олег, клуб "Гуллинбурсти".
2 место Плотников Павел, клуб "Южное Княжество".
3 место Радченко Ярослав, клуб "Южное Княжество".
Рейтинг бойцов турнира "Клинок Юга 2017" в номинации "Раннее средневековье":
1. Чернов Олег, клуб "Гуллинбурсти"
6 боёв, 5 побед/1 поражение, 29 очков в личном зачёте.
2. Плотников Павел, клуб "Южное Княжество"
6 боёв, 4 победы/2 поражения, 26 очков в личном зачёте.
3. Радченко Ярослав, клуб "Южное Княжество"
6 боёв, 5 побед/1 поражение, 21 очко в личном зачёте.
4. Иванов Юрий, клуб "Рать"
6 боёв, 3 победы/3 поражения, 24 очка в личном зачёте.
5. Перезва Артём, клуб "Тьмутаракань"
4 боя, 2 победы/2 поражения, 15 очков в личном зачёте.
6. Крикун Василий, клуб "Южное Княжество"
4 боя, 2 победы/2 поражения, 15 очков в личном зачёте.
7. Дубинин Антон, клуб "Южное Княжество"
4 боя, 2 победы/2 поражения, 14 очков в личном зачёте.
8. Хотькин Алексей, клуб "Гуллинбурсти"
4 боя, 2 победы/2 поражения, 14 очков в личном зачёте.
9. Лёвин Илья, клуб "Южное Княжество"
4 боя, 1 победа/3 поражения, 10 очков в личном зачёте.
*В рейтинге учтены бойцы прошедшие четыре общих круговых этапа и финальные бои.
*Исторический средневековый бой (ИСБ) — довольно молодой современный вид спорта, полноконтактные сражения с использованием защитного и наступательного вооружения, характерного для средневековья. ИСБ — это полноконтактное сражение на стальном не заточенном оружии. Бойцы облачены в полный доспех, который, как и оружие, сделан по историческим образцам. Удары наносятся в любые части тела (с учётом ограничений, зафиксированных в правилах), разрешены как ударные, так и борцовские приёмы.
В отличие от показательных сражений, часто проводящихся на фестивалях исторической реконструкции средневековья, бои идут в полный контакт, судятся спортивными арбитрами, имеющими специальную подготовку и опыт участия в боях.
Исторический средневековый бой является спортивной составляющей исторической реконструкции средневековья. Бои между спортсменами обычно проводятся на фестивалях исторической реконструкции. Главным состязанием между бойцами, практикующими его, является с недавних пор «Битва Наций», международный чемпионат по историческому средневековому бою.
Основная идея этой составляющей реконструкции — с одной стороны, максимальная соревновательная составляющая для участников, с другой — возможность проверить возможности исторического снаряжения в условиях, максимально приближенных к настоящим боевым. Поэтому для участия в боях требуется снаряжение, точно соответствующее реально существовавшему в истории.
С целью уменьшения травматизма снаряжение перед началом боев тщательно проверяется, оружие изготавливается затупленным.
В отличие от исторического фехтования, исторический средневековый бой берёт очень много от современных видов единоборств, поскольку борцовская техника является его немаловажной составляющей, не только не запрещенной, но и обязательной.
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