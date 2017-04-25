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Оперуполномоченный Новороссийского ЛО МВД России на транспорте одержала победу на чемпионате России по ушу-саньда

С золотой медалью вернулась из Москвы, где проходил чемпионат России по ушу-саньда, старший оперуполномоченный группы ОРИ Новороссийского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Ольга Шмалько. Это боевое единоборство, включающее в себя удары руками и ногами, а также броски и подсечки.

Соревнования проходили в московском центре боевых искусств. В столице собрались около 400 лучших бойцов из Центрального, Южного, Северо-Западного, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов. В весе до 60 кг самой сильной была признана Ольга Шмалько. В финале она одержала безоговорочную победу над спортсменкой из Волгограда. Судьи высоко оценили ударную технику и эффектные броски представительницы южного федерального округа, после чего единогласно присудили ей победу.

Чемпионское звание дает право майору полиции участвовать в крупных турнирах международного уровня. В мае этого года у Ольги Шмалько есть шанс попасть на чемпионат Европы в Грузию.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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