Команда Кубани выиграла чемпионат России по керлингу

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На многофункциональной арене «Ледяной куб» в Сочи завершился чемпионат России по кёрлингу 2017 среди мужских команд.

В турнире принимали участие 20 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, Краснодарского края, Челябинской области и Новосибирской области.

По регламенту соревнований чемпионат России проводился в следующих лигах:

высшая лига группа «А» – 10 команд;

высшая лига группа «Б» – 10 команд.

Чемпионат России в обеих группах проводился в два этапа. На первом команды сыграли круговой турнир, по результатам которого 4 сильнейшие сборные вышли во второй этап, где сыграли по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за третье место.

Сборная Кубани во главе со скипом Евгением Архиповым одержала победу над командой Московской области со счетом 6:5. Бронзовые медали завоевала сборная Москвы.

Источник: сайт Федерации керлинга России