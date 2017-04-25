МОК лишил кубанскую легкоатлетку Чернову бронзы Олимпиады-2008 из-за допинга

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Российская легкоатлетка Татьяна Чернова оспорит решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить её бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в семиборье после перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол.

«Буду поступать именно так — подам в суд. Теперь битвы не на спортивных аренах», — заявила российская спортсменка.

По словам Черновой, она готова рассмотреть возможность обращения в Спортивный арбитражный суд, если возникнет такая необходимость.

В ноябре 2016-го Чернова, а также некоторые другие российские легкоатлетки были дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил.

Впоследствии МОК постановил аннулировать результаты Черновой и мужской сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпиаде-2008 после повторной проверки допинг-проб спортсменов.

Источник: RT