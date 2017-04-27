В Краснодаре пройдут соревнования по ракетомодельному спорту

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Соревнования «Космодром Кубань» пройдут с 3 по 5 мая в спортивном комплексе Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

Спортсмены будут состязаться в двух возрастных группах в личном зачете. Победители награждаются дипломами, кубками и медалями, – отметили в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Мероприятие организовано при поддержке государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества».

Ракетомодельный спорт — технический вид спорта, в котором участники соревнуются в конструировании, изготовлении, организации запуска и пилотировании для радиоуправляемых моделей ракет.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края