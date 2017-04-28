В Новороссийске пройдут открытые соревнования по конкуру

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6 мая в Новороссийске «СШ «Пегас» пройдут «Открытые соревнования по конкуру, посвященные Дню Победы, начало в 11.00 часов по адресу: ст. Раевская, объездная дорога Новороссийск – Натухаевская.

Программа соревнований

11:00 Маршрут № 1 – конкур № 1, Н-120 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А;

Общий зачет.

С поднятием высоты

ХХ:ХХ Маршрут № 2 – конкур № 2, Н-110 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А;

общий зачет.

ХХ:ХХ Маршрут № 3 - конкур № 3, Н-100 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А

общий зачет

дети (2003-2005 г.р.)

ХХ:ХХ Маршрут № 4 - конкур № 4, Н-80 см., ст. 9.8.2.2, 13.1.3, таб. А

всадники, стартующие первый раз