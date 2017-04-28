Военнослужащие высокогорных подразделений ЮВО готовятся к окружному этапу конкурса "Эльбрусское кольцо"

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Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приступили к активным тренировкам к окружному этапу конкурса по спортивному ориентированию "Эльбрусское кольцо", в рамках подготовки к Армейским международным играм «АРМИ-2017».

В подготовке к конкурсу принимает участие более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, дислоцированных Республике Карачаево-Черкесия, Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Кабардино-Балкария, Ставропольском крае и Республике Крым.

В ходе подготовки к конкурсу военнослужащие горных подразделений ЮВО в полной экипировке, вес которой составляет более 40 кг, преодолеют маршруты, протяженностью около 100 километров с различными перепадами высот и совершат восхождение.

Основным этапом подготовки станет прохождение горной полосы препятствий. Она представляет из себя спуски и подъёмы по склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки, переноска ящика для боеприпасов весом 24 кг и др.

Также военнослужащие отработают ведение спасательных работ и транспортировку пострадавшего в условиях горной местности, преодоление высокогорных препятствий, навыки ориентирования и выживания в экстремальных условиях.

Окружной этап конкурса пройдет с 19 по 30 мая с.г. в горах Карачаево-Черкесской Республики на базе отдельной мотострелковой (горной) бригады ЮВО.

Источник: пресс-служба Южного военного округа