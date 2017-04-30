В Сочи стартовал Гран-при «Формулы-1»

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На трассе «Сочи Автодрома» сегодня днём был дан старт четвертому в истории России Гран-при «Формулы-1»

Победителем Гран-при России 2017 года? стал Валттери Боттас, который отпраздновал на Сочи Автодроме свою первую в Формуле 1 победу. Финский пилот Mercedes заложил фундамент успеха на старте – он великолепно начал гонку с третьей позиции, сумев уже на первых метрах дистанции оставить позади гонщиков Ferrari, которые завоевали по итогам субботней квалификации первую линию стартового поля.

Тройку призеров дополнил еще один пилот Ferrari – Кими Райкконен, который записал в своей актив лучший круг гонки. А вот победитель двух Гран-при России Льюис Хэмилтон на этот раз финишировал четвертым. Следом финишировали Макс Ферстаппен из Red Bull, два пилота Force India Серхио Перес и Эстебан Окон, Нико Хюлькенберг из Renault, Фелипе Масса из Williams и Карлос Сайнс из Toro Rosso, замкнувший первую десятку.

Источник: пресс-службе «Сочи Автодрома»