Владимир Путин наградил победителя Гран-при России «Формулы-1» финна Валттери Боттаса

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На «Сочи-Автодроме» подвели итоги главной гонки FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017. Вместе с болельщиками за соревнованием наблюдали вице-премьер РФ Дмитрий Козак, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, исполнительный директор Formula One Group Чейз Кэри.

По окончании заездов Президент РФ поздравил победителя – гонщика команды «Мерседес» Валттери Боттаса – и обменялся рукопожатиями с занявшими второе и третье места пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Кими Райконненом.

Россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо», показал 12-й результат.

Российский этап «Формулы-1» в Сочи прошел в четвертый раз. По условиям контракта город будет принимать состязания до 2020 года.

В соревнованиях этого года приняли участие 20 пилотов мирового уровня.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края