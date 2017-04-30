Гончаренко заявил, что болельщики ЦСКА «подыграли» «Спартаку»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко, комментируя поражение своей команды в принципиальном матче против московского «Спартака», отметил, что несмотря на отрицательный результат, видит много позитивного в игре своих подопечных. А также отметил, что остановка игры во втором тайме матча, вызванная поведением болельщиков «красно-синих», сыграла на руку сопернику.

«Конечно, когда ты проигрываешь, соперник старается любыми способами сбивать темп — медленно вбрасывать ауты и так далее. А тут еще и наши болельщики поспособствовали этому, подыграв таким образом сопернику. „Спартаку“ было выгодно, что игра дробилась на отдельные отрезки» — цитирует Гончаренко «Советский Спорт».

Напомним, главный арбитр матча Владислав Безбородов остановил игру на 58-й минуте из-за того, что дым от пиротехники, использовавшейся болельщиками, опустился на поле и снизил видимость для игроков. Встреча была возобновлена через несколько минут.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» закончился победой «красно-белых» со счётом 2:1.

Источник: https://svpressa.ru/sport/news/171562/