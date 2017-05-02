В Краснодарском крае завершился II этап Чемпионата ЮФО по мотокроссу

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На Кубани подведены итоги состязаний II этапа Чемпионата ЮФО по мотокроссу, I этапа Первенства Краснодарского края по мотокроссу, а также Кубка ФМСКК. Соревнования проходили в Туапсинском районе на спортивно-техническом комплексе ВДЦ «Орленок».

Организаторами турнира выступили Федерация мотоциклетного спорта России, Федерация мотоциклетного спорта Краснодарского края, Всероссийский детский центр «Орленок».

– Получился красивый праздник, бескомпромиссная борьба, особенно в классах 250 см3 и 125 см3. Хотелось бы поздравить всех участников, всех чемпионов, особенно класс «МАСТЕР», который оказался самым многочисленным. Это как раз те люди, на которых и держится мотоциклетный спорт России. Всем большое спасибо за участие, ждем вас в гости на Чемпионат мира, – отметил президент Федерации мотоциклетного спорта России директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из Южного Федерального округа и Краснодарского края.

Напомним, на базе автогородка ВДЦ «Орленок» с 8 по 12 июня пройдет российский этап чемпионата мира по мотокроссу. На заседании оргкомитета под председательством вице-губернатора Николая Долуды были обсуждены вопросы подготовки к масштабным соревнованиям.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края