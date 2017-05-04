Команда Новороссийска заняла 3 место в футбольном турнире «Кубок городов-героев»

/Спорт и туризм/

В Москве на стадионе «Лужники» прошел ежегодный футбольный турнир на кубок председателя Совета Федерации «Кубок городов-героев».

В турнире приняли участие 9 команды: из Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Костромы Калуги, Керчи, Смоленска, Тулы и Совета Федерации. Честь своих городов защищали на футбольном поле депутаты и руководители администраций.

На открытии турнира председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко пообщалась с ветеранами и поздравила их с Днем Победы. Хочу поздравить вас с праздником и пожелать, чтобы вы еще долго были с нами,- сказала Матвиенко. - 9 мая — самый важный, самый дорогой праздник для каждого жителя нашей страны. Мы никогда не забудем, кому обязаны своей жизнью и своей свободой.

«Турнир уже стал хорошей, доброй традицией — частью предпраздничных мероприятий к Дню Победы. Я уверена, это будет настоящая спортивная борьба», напутствовала после этого Валентина Матвиенко команды городов-героев.

«Для нас большая честь и ответственность выступать на турнире «Кубок городов-героев», мы должны достойно представить свой легендарный город перед ветеранами, которые являются главными зрителями, и укрепить связи между нашими городами-героями», - сказал перед началом турнира капитан Новороссийской команды, глава администрации Игорь Дяченко.

Наша команда не подвела. Обыграв на групповом этапе команды Тулы и Смоленска она с первого места вышла в финальную часть турнира. Где в борьбе смогла занять третье место.

По словам И.Дяченко «Это прекрасный турнир, который помогает укреплять отношения между городами-героями и городами воинской славы. Горжусь нашей командой, которая смогла достойно выступить на турнире.

Информация о турнире. По положению о проведении ежегодного футбольного турнира «Кубок городов-героев» его участниками могут быть члены Совета Федерации и его Аппарата, государственные гражданские и муниципальные служащие субъектов Российской Федерации, депутаты законодательных собраний регионов. Участие действующих профессиональных футболистов не допускается. Игроки команд не должны быть моложе 40 лет.

Турнир, посвящён сохранению памяти поколений о героической Победе в Великой Отечественной войне, созданию благоприятной атмосферы для налаживания межведомственного диалога между представителями федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.

Ежегодный футбольный турнир «Кубок городов-героев» - настоящий патриотический праздник. Командами - участницами Турнира являются команды городов- героев, городов воинской славы и команда организатора турнира - Совета Федерации.