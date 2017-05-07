Путешествуем с меньшими братьями

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Собираясь взять в дорогу домашнего любимца стоит помнить, о некоторых особенностях прохождения таможни в компании с питомцем. Как путешествовать без проблем рассказал нашему корреспонденту даёт Игорь Кондратьев. Человек более 20 лет отдавший службе в таможенных органах. В недавнем прошлом первый заместитель начальника Новороссийской таможни.

Во-первых, внимательно изучите законодательство страны, в которую вы собираетесь лететь или ехать. Владельцам собак стоит изучить список пород, запрещенных к ввозу. В каждой стране он свой. Наличие «шенгена» не гарантирует беспрепятственного ввоза в страну животного. Самые жесткие ограничения у островных государств. Ввоз домашних животных (кошек и собак) в Австралию возможен лишь из стран не представляющих биологической опасности (всего 55 стран, Россия в данный список не входит). На Мальту не пустят без разрешения от ветеринарных служб острова. Стоит учитывать национальные и религиозные особенности региона.

Теперь подробнее о правилах выезда.

Во-первых, заведите ветеринарный паспорт международного образца. Естественно на английском языке.

Еще одним обязательным документом для пересечения границы с меньшим братом является свидетельство формы № 1. Документ подтверждает наличие у животного всех необходимых прививок. Выдают справку исключительно в государственных ветеринарных лечебницах.

Владельцам породистых собак в дополнение к ветеринарному паспорту международного образца и справке №1 потребуется еще и справка от кинологической ассоциации, что вывоз животного не наносит урона российскому собаководству. Если ваша собака единственный представитель породы в РФ, на границе могут возникнуть проблемы.

В том случае, если домашние животные следуют через таможенную границу без сопровождения владельца (в виде несопровождаемого багажа, либо доставляемые перевозчиком-авиакомпанией) порядок действий другой:

До вылета (примерно за 3 часа), гражданину совместно с домашним животным необходимо прибыть в Службу организации почтовых грузовых перевозок для заполнения заявки грузоотправителя, в которой впоследствии делаются отметки о разрешении на выпуск домашнего животного службой авиационной безопасности аэропорта

Далее, гражданин обращается на таможенный пост, где предоставляет ветеринарные документы, заявку грузоотправителя с отметками о выпуске домашнего животного, а так же заполняет пассажирскую таможенную декларацию (далее ПТД) на домашнее животное (бланк ПТД можно получить на таможенном посту, бразец ПТД размещен на официальном сайте ФТС России).

После чего, необходимо повторно обратиться в Службу организации почтовых грузовых перевозок, где оплачиваются расходы на перевозку животного, оформляется грузовая авианакладная.